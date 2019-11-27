"Зенит" обыграл "Лион" в Юношеской лиге УЕФА

В Санкт-Петербурге местный "Зенит" добился первой победы в Юношеской лиге УЕФА сезона-2019/20. В матче пятого тура группового этапа сине-бело-голубые взяли верх над французским "Лионом" со счетом 3:1.

За хозяев поля отличились Даниил Шамкин (19-я минута), Кирилл Косарев (37-я) и Кирилл Кравцов (46-я). Единственный мяч у "Лиона" оказался на счету Флорана да Силвы (90+2).

"Зенит" занимает последнее место в группе G, набрав четыре очка после пяти матчей. В следующем туре российская команда 10 декабря сыграет на выезде с португальской "Бенфикой". Сине-бело-голубые уже потеряли шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.