"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

"Убить всех и сжечь вместе с домом!" — именно такими словами 15-летняя школьница Вика в Липецкой области заказала убийство родного отца и мачехи. В качестве исполнителя она выбрала 22-летнего возлюбленного Евгения, с которым ей запрещали сожительствовать родители.

В результате множественных ножевых ранений погибла 48-летняя мачеха Наталья, отцу Виктору удалось выжить чудом. Мужчина впервые, оправившись после случившегося, рассказал о страшной кровавой ночи в "Прямом эфире". Также он пояснил, почему единственная дочь решила с ним расправиться.

Брат погибшей женщины Александр Ванин и его жена рассказали, что пострадавшая по образованию была детским психологом и пыталась наладить отношения с падчерицей, но та не шла на контакт. Ее семейная жизнь с Виктором была счастливой, они планировали расписаться. Возможно, именно эти планы вызвали ревность 15-летней девочки.

Мать погибшей рассказала, что ее дочь пришла жить в дом к Виктору, но не претендовала на жилплощадь. Женщина привела с собой собаку, но вскоре животное пришлось вернуть, поскольку падчерица измывалась над ним, прокалывала лапы, душила голыми руками.

Соседка Елена Котова, делившая дом с пострадавшей семьей, считает, что несовершеннолетняя живет в своем мире. Родная мать Елена оставила ее с отцом, который боготворил дочку, но 15-летняя Вика "была неадекватная". Например, могла заговорить с соседями на английском, прийти во двор с молотком, угрожая убить собаку, ответить на приветствие "сгори ты в аду" или "будь ты проклята".

22-летнего парня Евгения, который вступил в близкую связь с несовершеннолетней, соседка считает тоже неадекватным. По ее словам, девочка очень расстроилась, когда узнала, что отец выжил. Вика якобы заявила, что все равно найдет способ убить его.

Расправа над отцом с мачехой была спланированной. "Джульетта" дождалась, пока родители уйдут спать, после чего отправила "Ромео" смс. Окно в доме она оставила открытым. У парня с собой был нож. Пострадавшая Наталья первой услышала шум, вышла из спальни и получила семь ножевых ранений. Своего отца дочка выманила из комнаты сама, после чего тот получил удар ножом в спину. Мужчина успел позвонить в скорую. Врачам и подоспевшим сотрудникам полиции он успел рассказать, что кровавую расправу учинил "хахаль дочки", после чего потерял сознание.

Подруга убитой Надежда Азорных рассказала в студии у Андрея Малахова, что Наталья никогда не повышала голос на падчерицу, всегда была к ней добра. Кроме того, встречаться со взрослым парнем ей запрещала не мачеха, а отец.

Папа несовершеннолетней рассказал, что причину случившегося видит в бывшей жене Елене, родной мамы дочери. Женщина брала девочку к себе, а на деньги, который посылал бывший супруг, сняла 15-летней отдельную квартиру. Мать подговаривала дочь выкрасть у отца кое-какие документы, которые позволили бы разделить его земельный участок. В то же время знакомые утверждают, что девочка не почитала и родную мать, всегда отзывалась о ней плохо, порой вовсе возвращалась от нее с синяками на лице.

Эксперт-психолог рассказала свое мнение. Она считает, что в случившемся виноваты родители. Они видели, что ребенок неадекватный, но при этом ничего не предпринимали. Кроме того, специалист предположила, послушав разговор отца девочки, что в речевом пространстве семьи было много жестокости и агрессии.

Радиоведущая Алла Довлатова заявила в студии, что школа сейчас не занимается воспитанием и предупреждает об этом родителей. Именно потому "девочку-чудовище" сотворили мама с папой.

Отец девочки, в свою очередь, свою вину не отрицает, но боится, что когда его дочь освободится, то закончит начатое.

Правдив ли рассказ Виктора о событиях той страшной ночи? Что писали "Ромео" и "Джульетта" в соцсетях и должны ли родители мониторить посты своих детей?

О каких "странностях" 15-летней Вики рассказывают ее одноклассники? Какое наказание может назначить Вике и Евгению суд и чего хочет для дочери отец? И правда ли, что он ее изнасиловал? Ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".