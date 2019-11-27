В "Лефортове" Уилану не разрешили получить посылку на День благодарения

Находящийся в следственном изоляторе "Лефортово" американский гражданин Пол Уилан не получил отправленную ему на День благодарения посылку, потому что в ней были скоропортящиеся продукты, к тому же не в заводской упаковке, что запрещено правилами, чтобы исключить отравление получателя еды.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.

Речь идет о наборе продуктов, который временный поверенный в делах США Джули Фишер попыталась передать Уилану для праздничного ужина в честь Дня благодарения​​​, который в Штатах отмечается в четвёртый четверг ноября.

24 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок ареста до 29 декабря.

О его задержании Федеральная служба безопасности РФ сообщила в конце 2018 года, подчеркнув, что уроженец Канады был схвачен во время шпионской операции. Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. По инкриминируемым обвинениям ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Свою вину он не признает.