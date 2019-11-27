Стали известны соперники баскетбольной сборной России в отборе на Олимпиаду-2020

Мужская сборная России по баскетболу примет участие в олимпийском квалификационном турнире 2020 года. По итогам жеребьевки, прошедшей в Швейцарии, россияне попали в группу А, где встретятся с командами Германии и Мексики.

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Токио с участием россиян пройдет в хорватском Сплите. В группе В там же сыграют сборные Бразилии, Туниса и Хорватии. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победившая в финале сборная получит путевку на Олимпиаду.

Помимо квалификационного турнира в Сплите состоятся еще три отбора. В Белграде сыграют представители Доминиканской республики, Новой Зеландии, Сербии, Пуэрто-Рико, Италии и Сенегала. В Каунасе сразятся сборные Литвы, Южной Кореи, Венесуэлы, Польши, Словении и Анголы. В Виктории встретятся команды Греции, Китая, Канады, Уругвая, Чехии и Турции.