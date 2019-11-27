Тема:

В мире животных 14 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
27 ноября 201917:38

Сбежавший страус едва не устроил аварию на дороге под Смоленском

Instagram

Необычного "попутчика" повстречал на дороге в Смоленской области водитель легковушки — конкуренцию ему составил невесть откуда взявшийся страус.

 

"Вот это диковинка! Зима. Холодно. Страусы", — отметил автор записи за кадром, уточнив, что кадры были сделаны неподалёку от деревни Юшково в Вяземском районе.

Пернатый бегун набрал неплохую скорость на обочине, а при появлении легковушки вышел на полосу, пусть и встречную. Более того, он попытался согнать конкурента с дороги, едва не устроив ДТП.

Страус, предположительно, сбежал с фермы, но удалось ли хозяину вернуть его в "птичник", остается неизвестным.

Ранее по теме

Сейчас

17:11

Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом

15:51

В Петербурге открыли памятник Даниилу Гранину

13:57

Путин открыл движение по платной трассе Москва - Петербург

13:32

Шведский суд обязал "Газпром" выплатить 2,5 миллиарда "Нафтогазу"

13:21

Путин приехал попрощаться с Вербицкой

12:46

В МИДе предлагают расширить действие "закона Димы Яковлева"

12:04

На МКС отказали все туалеты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП в Доминикане: ребенка с ампутированными руками не было

ДТП в Доминикане: ребенка с ампутированными руками не было

1 час назад
Есть чем гордиться: Путин открыл движение по платной трассе Москва - Петербург

Есть чем гордиться: Путин открыл движение по платной трассе Москва - Петербург

3 часа назад
В апелляции отказать: шведский суд обязал "Газпром" выплатить 2,5 миллиарда "Нафтогазу"

В апелляции отказать: шведский суд обязал "Газпром" выплатить 2,5 миллиарда "Нафтогазу"

3 часа назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 28 ноября

10:00

Пленарное заседание СКБ ОДКБ
Все трансляции
Лавров: на нормандском саммите Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом

Лавров: на нормандском саммите Россия призовет Украину к прямому диалогу с Донбассом

3 часа назад
Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом

Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом

24 минуты назад
"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

17 минут назад
Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

11 часов назад
На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

3 часа назад
В Петербурге открыли памятник Даниилу Гранину

В Петербурге открыли памятник Даниилу Гранину

1 час назад
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

7 часов назад
Астронавты поработали сантехниками: туалеты на МКС снова исправны

Астронавты поработали сантехниками: туалеты на МКС снова исправны

4 часа назад
По делу об убийстве Эльджаркиева арестованы двое

По делу об убийстве Эльджаркиева арестованы двое

8 часов назад
Трамп провел символическую церемонию с индейками в канун Дня Благодарения

Трамп провел символическую церемонию с индейками в канун Дня Благодарения

11 часов назад
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

4 часа назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

6 часов назад
Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

25.11.2019 13:26
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Первое в истории измерение пульса кита преподнесло океанологам сюрприз

Первое в истории измерение пульса кита преподнесло океанологам сюрприз

1 час назад
Павла Дурова вызвали в суд в США

Павла Дурова вызвали в суд в США

1 час назад
В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей-эпилептиков

В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей-эпилептиков

1 час назад
В Ессентуках женщина родила в магазине и оставила ребенка в пакете

В Ессентуках женщина родила в магазине и оставила ребенка в пакете

1 час назад
"Спартак" ответил за оскорбление Дзюбы

"Спартак" ответил за оскорбление Дзюбы

2 часа назад
Анталья может лишиться знаменитого пляжа

Анталья может лишиться знаменитого пляжа

2 часа назад
Путь бабушки: из почасовой в постоянные

Путь бабушки: из почасовой в постоянные

2 часа назад
Смертельный поцелуй: хозяин собаки умер после того, как она его лизнула

Смертельный поцелуй: хозяин собаки умер после того, как она его лизнула

2 часа назад
Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

2 часа назад
Крупная свинья сорвала прямой эфир, напав на репортера греческого телеканала

Крупная свинья сорвала прямой эфир, напав на репортера греческого телеканала

3 часа назад
Врачи не рекомендуют спать в отеле раздетым

Врачи не рекомендуют спать в отеле раздетым

3 часа назад
Футболист Евгений Алдонин стал многодетным отцом

Футболист Евгений Алдонин стал многодетным отцом

4 часа назад
Названы российские города с высоким качеством жизни

Названы российские города с высоким качеством жизни

4 часа назад
АвтоВАЗ будет собирать автомобили по индивидуальным заказам

АвтоВАЗ будет собирать автомобили по индивидуальным заказам

4 часа назад
В МИДе предлагают расширить действие "закона Димы Яковлева"

В МИДе предлагают расширить действие "закона Димы Яковлева"

4 часа назад
Коллеги скончавшегося пилота: на здоровье он не жаловался, в этом году был в отпуске 85 дней

Коллеги скончавшегося пилота: на здоровье он не жаловался, в этом году был в отпуске 85 дней

5 часов назад
Песков: давайте сохраним трезвость оценок в отношении санкций WADA

Песков: давайте сохраним трезвость оценок в отношении санкций WADA

5 часов назад
Мощнейший взрыв прогремел на нефтезаводе в Техасе

Мощнейший взрыв прогремел на нефтезаводе в Техасе

5 часов назад
Декабрь в России будет теплее обычного

Декабрь в России будет теплее обычного

5 часов назад
Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

5 часов назад
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

6 часов назад
Реклама жилого комплекса с Тарантино стала поводом для дела ФАС

Реклама жилого комплекса с Тарантино стала поводом для дела ФАС

6 часов назад
Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

6 часов назад
Семиклассник устроил бесплатную раздачу ртути в приморской школе

Семиклассник устроил бесплатную раздачу ртути в приморской школе

7 часов назад
Поиски продолжаются: число жертв землетрясения в Албании выросло до 27 человек

Поиски продолжаются: число жертв землетрясения в Албании выросло до 27 человек

7 часов назад
Препарат от старения омолодил кожу

Препарат от старения омолодил кожу

7 часов назад
Девушка не смогла выйти из квартиры, испугавшись странной соседки

Девушка не смогла выйти из квартиры, испугавшись странной соседки

7 часов назад
Российские оружейники создали "снайперскую" версию гражданской винтовки "Брат"

Российские оружейники создали "снайперскую" версию гражданской винтовки "Брат"

7 часов назад
Большинство россиян оказалось кошатниками, а не собачниками

Большинство россиян оказалось кошатниками, а не собачниками

8 часов назад
В Twitter грядёт "большая чистка" неиспользуемых профилей

В Twitter грядёт "большая чистка" неиспользуемых профилей

8 часов назад
Под Астраханью электричка столкнулась с автобусом. 14 пострадавших

Под Астраханью электричка столкнулась с автобусом. 14 пострадавших

8 часов назад
Даже мимолётные проявления любви улучшают психологическое здоровье человека

Даже мимолётные проявления любви улучшают психологическое здоровье человека

8 часов назад
Боингу перестали выдавать сертификаты годности на 737-MAX

Боингу перестали выдавать сертификаты годности на 737-MAX

11 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

26.11.2019 08:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку