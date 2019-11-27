Сбежавший страус едва не устроил аварию на дороге под Смоленском

Необычного "попутчика" повстречал на дороге в Смоленской области водитель легковушки — конкуренцию ему составил невесть откуда взявшийся страус.

"Вот это диковинка! Зима. Холодно. Страусы", — отметил автор записи за кадром, уточнив, что кадры были сделаны неподалёку от деревни Юшково в Вяземском районе.

Пернатый бегун набрал неплохую скорость на обочине, а при появлении легковушки вышел на полосу, пусть и встречную. Более того, он попытался согнать конкурента с дороги, едва не устроив ДТП.

Страус, предположительно, сбежал с фермы, но удалось ли хозяину вернуть его в "птичник", остается неизвестным.