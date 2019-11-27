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27 ноября 201917:52

Суд отменил решение о взыскании с подмосковного дворника 32 миллионов долларов

Global Look Press

Столичный суд одобрил апелляционную жалобу и освободил Светлану Бодрову от долга в размере 32 миллионов долларов, сообщает агентство ТАСС.

По словам женщины, которая работает дворником, несколько лет назад ее обманом сделали главой фирмы. После чего компания взяла кредит на 32 миллиона долларов. Позднее выдавший ссуду банк закрылся и передал все свои долги другой организации. Она и потребовала у Светланы вернуть всю сумму.

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