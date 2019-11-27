Путин: развитие ВМФ - один из приоритетов государства

Владимир Путин принял участие в закладке новейшего патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов". Торжественная церемония прошла на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, сообщает "Россия 24".

Как заявил глава государства, развитие Военно-морского флота России остается одним из приоритетов. Также Владимир Путин добавил, что рассчитывает на опыт, профессионализм и четкую, слаженную работу "Адмиралтейских верфей".

Вместе с президентом в закладке нового корабля приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов и многие другие.

Владимиру Путину показали одну из первых секций корабля. На нее президент закрепил табличку с названием судна. Уточняется, что сейчас "Николай Зубов" готов на 11%, а передача его флоту запланирована на 2024 год.

Новый корабль относится к проекту 23550. Первый представитель этого типа, "Иван Папанин", был спущен на воду 25 октября. Он предназначен для патрульных и поисково-спасательных операций. Помимо этого, способен работать буксиром и доставлять грузы в труднодоступные районы.