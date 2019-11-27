"Новичок" не входил в международный список запрещенных отравляющих веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала предложение включить в список запрещённых отравляющих веществ четыре семейства химикатов, включая А234, он же "Новичок".

Как передает РИА Новости, генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас проинформировал мировую общественность о том, что изменения по списку запрещенным химикатам вступят в силу через 180 дней.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери, согласно утверждениям Лондона, веществом "Новичок" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал, поскольку власти Соединенного Королевства обвинили в причастности к отравлению Россию. Москва это категорически отрицает.