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27 ноября 201920:36 Антон Лядов

Авария с туристами в Доминикане: 12-летней россиянке спасли руку

Авария с туристами в Доминикане: 12-летней россиянке спасли руку

Сильно пострадавшей в ДТП на автостраде Кораль в Доминикане 12-летней девочке удалось спасти руку. Это, пожалуй, главная победа местных врачей. В столичном госпитале Санто-Доминго находятся более двух десятков россиян, состояние некоторых остается тяжелым. Все туристы были застрахованы на 40 тысяч евро, включая транспортировку внутри Доминиканы и медицинскую эвакуацию в Россию. В Ростуризме подтвердили: возвращать туристов из Доминиканы на Родину будут в индивидуальном порядке и в зависимости от рекомендаций врачей. В Москву уже долетели те, кого выписали первыми.

Рейс из Доминиканы в Москву — это 12 часов лета, а люди все еще с трудом сдерживают эмоции.

"Автобус на боку, грузовик в кустах", — так охарактеризовал один из пострадавших ситуацию.

"Люди были в шоке. Они даже не могли кричать", — рассказывает женщина о том, что было с людьми сразу после аварии.

16 часов по местному времени. На улице светло, ни дождя, ни ветра. Автобус с 70 пассажирами, 39 из них россияне, у которых закончился отпуск, ехал в аэропорт. Вдруг — мощнейший удар. Автобус перевернулся на бок, подушки кресел разбросало по трассе. Грузовик, ехавший перед автобусом, вообще откинуло далеко за обочину

"Я ехал из аэропорта. Я посмотрел: со всех сторон люди из автобуса вылезали через крышу", — рассказывает очевидец аварии.

Удалось связаться с одной из пострадавших: Анастасия Попова с мужем сейчас находятся в больнице в Доминикане.

"У меня, говорят, перелом позвоночника. Ходить не могу, но ноги, руки, все чувствую", — пояснила она.

Все произошло за секунды.

"Видела, как мы обогнали машину. Автобус ехал на приличной скорости, не меньше 100 километров. Мы обогнали машину. И тут перед нами перестроился грузовик резко. И автобус, естественно, резко начал торможение. И нас понесло. Произошло все за несколько секунд. Что, вообще, как? Выбрались из автобуса. Спасатели приехали минут через 15-20. Вертолет, скорая", — делятся своими впечатлениями те, кто ехал в туристическом автобусе.

Но туристы, которые ехали в соседних автобусах и машинах, рассказывают, что у разбившегося автобуса были технические проблемы.

"Кто-то из очевидцев говорит, что там вначале звук был лопнувшего колеса, а потом полетел автобус, — это еще одно заявление о том, что было. — Все автобусы, кстати, нормально ехали, только этот... Мы думали, почему он так быстро едет? Непонятно. Он ехал быстро, остальные все ехали нормально".

"Я ехал за автобусом. И только увидел, что он приподнялся сзади, как будто что-то с карданом произошло. Автобус начал заваливаться. Водитель пытался управлять до того момента, как автобус не перевернулся на дороге", — добавляет водитель следовавшей за автобусом машины.

Несмотря на то, что эта трасса — одна из центральных туристических магистралей, связывающих между собой международные аэропорты, аварии здесь происходят постоянно. 11 ноября — машины в кювете, 7 ноября — развернуло грузовик. 10 сентября — машина улетела с трассы, что доставать пришлось трактором.

"У нас за 10 дней — уже два автобуса получается, — рассказывает вернувшаяся из Доминиканы во Внуково российская туристка. — Отдых прекрасный, но транспорт опасный. Потому я бы, ребята, не советовала бы брать экскурсии".

"Сервис великолепный, — уверяет турист из России в хаки. — Автобусы ездят плохо. Короче, машину лучше не брать и водить лучше не надо, потому что правила – условные".

"Местные говорят, дорожная ситуация опасная. Такое может произойти в любой момент", — констатирует вернувшийся в Москву турист из Доминиканы.

2016 год. Та же трасса. На видео туристический автобус практически в том же положении, что и нынешний. Тогда пострадали 18 человек.

Все раненые в сегодняшней аварии с трассы доставлялись прямиком в три больницы. Сначала на дороге появились носилки на колесах, вскоре прямо на дорогу приземлился вертолет.

"В настоящее время в больницах Доминиканской Республики находятся 25 российских туристов. Из них шестеро в тяжелом состоянии, у остальных – травмы средней и легкой тяжести", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Анастасии, которая сейчас находится в больнице, всю необходимую помощь ей оказывают. Но есть проблемы с едой.

"Нет в госпитале столовой, — поясняет Анастасия Попова. — У меня муж уже сутки со мной. Он голодный. Если хотите есть, идите в кафе, говорят. Денег у нас уже совсем мало — долларов 5 осталось".

Информацию о том, что 12-летней девочке ампутировали обе руки, несколько часов назад опроверг представитель российской дипмиссии на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов. По его словам, одну руку врачам удалось спасти. Ее пришили. И 80%, что она восстановится. Вторая рука не повреждена. Общаться с врачами пострадавшим помогали волонтеры, говорящие и на русском, и на испанском.

"Очень большую поддержку оказала российская диаспора. Люди приезжали в больницы, сдавали кровь", — благодарит соотечественников из Доминиканской Республики Александр Карпецкий.

Все пострадавшие туристы на случай экстренных ситуаций застрахованы.

"У каждого пострадавшего на руках договор страхования с лимитом 40 тысяч долларов. Безусловно, будет оплачено лечение, которое им назначено, в том числе и транспортировка", — заверили в страховой компании Юлия Алчеева.

Первые семеро человек из перевернувшегося автобусы уже дома. За состоянием остальных врачи пристально следят.

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