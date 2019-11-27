Юбилей актрисы положительных ролей: Галина Польских загадала желание на ресничку

Актриса только положительных ролей, любимица зрителей всех возрастов Галина Польских отмечает юбилей. Поздравительную телеграмму ей направил Владимир Путин. Еще студенткой Галина Польских снялась в картине "Дикая собака Динго", отмеченной на Венецианском фестивале. Затем были фильмы "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует". И каждая роль — точное попадание в образ.

— Ну, в общем-то, ничего особенного в ней нет. Девушка, как девушка. Ну, разве что голос... — рассматривали героиню Галины Польских Тиличкина и Васильев в фильме "Журналист".

— Ну, конечно, кончено... Поет!

А такая и нужна была. Как говорил герой Алексея Локтева, "в общем, похожая на всех девушек 1963 года".

Кадры из вышедшего в 1963 году фильма "Я шагаю по Москве".

— А я ей сказал: "А что, у вас все хорошо?" А она ответила...

— Все хорошо!

Глядя в ее глаза, можно, если не узнать 1960-е годы, то уж точно почувствовать.

"Это все-таки молодежь 1960-х годов. И Москва в 1960-е годы: Это годы были очень насыщенные, плодотворные. Атмосфера была такая. Сейчас такого нет!" – констатирует Народная артистка РСФСР Галина Польских.

И снова "Я шагаю по Москве":

— Ну, тогда давайте познакомимся.

— Алена!

— Николай.

— Саша.

— Владимир Ермаков — сибирский писатель!

"Она вызывала какое-то чувство доверия и желания с нею общаться. Даже без, так сказать, каких-то любовных интриг. И это касалось всех нас. И Леши Локтева, и Жени Стеблова, и меня", — признается в силе притяжения Галины Польских Народный артист РСФСР Никита Михалков.

"С Галей я тогда впервые встретился. Но потом мы с ней еще снимались в картине "По семейным обстоятельствам". И если в "Я шагаю по Москве" мы играли сверстников, то там она играла мою тещу", — раскрывает тайну "семейных" отношений с Польских Народный артист России Евгений Стеблов.

— Лучше веселая, позитивная роль или драматическая, тяжелая?

"Мне? – переспрашивает Галина Польских. — Драматическая! Тяжелая!"

А первая большая роль такой и была: 15-летнюю школьницу в "Дикой собаке Динго" она играла в 23 года. А дома ждала полуторагодовалая дочь.

Девушки в Союзе после премьеры стали просить стричь их "как Польских". И эта волна набегала после "Верности" Петра Тодоровского и Булата Окуджавы и, тем более, после "Журналиста" Сергея Герасимова. Потому что не "кинозвезда", а какая-то по-соседски "своя".

Она одна из тысяч, осиротевших в войну. Мечтала помочь своей бабушке, работавшей в овощном магазине на Сретенке. Бабушка хотела, чтобы внучка поступила в техникум.

А она что? На актерский, в какой-то ВГИК. Заступился директор магазина "Овощи-фрукты".

"А твоя, как он назвал меня, голодраночка поступила в такой институт! Ты представляешь, какая ее жизнь ждет впереди?!" – цитирует слова директора овощного магазина Галина Польских.

Эта жизнь — в полутора сотнях фильмов. И многое еще осталось за кадром. Мы видим дам с Дикого Запада, элегантных рецидивисток, добрых мам, работниц ЗАГСа.

"Она большая хохотушка — Галя. И когда снимался эпизод, когда они с Фрунзиком лежали в постели, и Галя хохотала, и группа хохотала. Один дубль, второй! Пленка идет. Третий дубль, опять она хохочет. Группа отворачивается к стене, потому что слезы от смеха: В общем, это тот случай единственный, когда у нас было 13 дублей", — рассказывает, как легко было работать с актрисой кинорежиссер, Народная артистка России Алла Сурикова.

Глядя на нее, что-то возвращает нас туда, как говорят, в "атмосферные 1960-е" на платформу станции "Университет", где было загадано желание на упавшей ресничке.

"Сейчас это уже не делают! А в 1960-е годы, да! Загадай желание — исполнится или не исполнится? Если ресничка уже упала — давай загадывай желание. Ты загадываешь, если она улетела с ладони, — поясняет юбилярша. — Не прилипла?"

— Не прилипла.

— Значит, исполнится!