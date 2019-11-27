"Зенит" – "Лион". Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на поле домашней арены сыграет с французским "Лионом". Тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсело, Марсал, Траоре, Рейн-Аделаид, Тусар, Корне, Дембеле.

Запасные: Тэтэрушану, Гуйри, Лукас, Тете, Какере, Коне, Шерки.

На старте группового этапа подопечные Сергея Семака на выезде сыграли с "Лионом" вничью – 1:1. После четырех туров с девятью очками лидирует в группе G "РБ Лейпциг", на втором месте расположился "Лион" (7 очков), на третьем – "Зенит" (4), четвертом – "Бенфика".

Напомним, матч "Зенит" – "Лион" состоится в среду, 27 октября. Начало – в 20:55 по московскому времени. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.