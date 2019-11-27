Нападающий "Атлетико" Фелиш признан лучшим молодым футболистом Европы

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиш стал обладателем награды Golden Boy-2019, которая ежегодно вручается изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы.

В борьбе за награду 20-летний португалец с 322 голосами опередил английского форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо (175 голосов) и немецкого хавбека леверкузенского "Байера" Кая Хаверца (75).

Фелиш начинал карьеру в академии "Порту", в 2015 году перешел в "Бенфику", откуда летом 2019-го за 126 миллионов евро перебрался в "Атлетико". На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

Напомним, Golden Boy – награда, которая вручается с 2003 года. Первым ее получил голландец Рафаэль ван дер Варт, игравший тогда за "Аякс". Также обладателями награды становились Уэйн Рунни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро, Андерсон, Алешандре Пато, Марио Балотелли, Марио Гетце, Иско, Поль Погба, Рахим Стерлинг, Антони Марсьяль, Ренату Саншеш, Килиан Мбаппе и Маттейс де Лигт.