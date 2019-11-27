Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Обвиняемый в жестокой расправе над возлюбленной историк Олек Соколов признался еще в одном инциденте, в результате которого погиб человек. Бывший сотрудник СПбГУ был участником чрезвычайного происшествия на фрегате "Святой Георгий" в 1981 году, получив за это условный срок.

В среду, 27 ноября, издание "Фонтанка.ру" опубликовало статью, прикрепив фотографию соответствующего приговора. Согласно данным документа, Олега Соколова признали виновным в нарушении правил безопасности, которые повлекли гибель человека. Историка приговорили к условному сроку. Уголовное дело было возбуждено летом 1981 года. Погибшим является ученый Владимир Сорокин, пострадавший при затоплении в Финском заливе фрегата "Святой Георгий", которым управлял обвиняемый.

Адвокат Соколова Александр Почуев прокомментировал данную информацию. По его словам, в рамках расследования убийства Анастасии Ещенко, следствие предоставляло данные об отсутствии судимости у его подзащитного. Почуев отметил, что оценить достоверность опубликованного приговора в настоящее время не представляется возможным. Адвокат рассказал, что сам Соколов не отрицает наличие данного факта в его биографии, но при этом инцидент 1981 года не имеет никакой взаимосвязи с расследуемым сейчас убийством, сообщает ТАСС.

Историка поймали с поличным 9 ноября — его извлекли из воды у набережной реки Мойки, когда тот пытался избавиться от частей человеческого тела. Жертвой Соколова стала его возлюбленная, аспирантка Анастасия Ещенко. По словам обвиняемого, между ними произошел конфликт, в результате которого он и расправился с девушкой.