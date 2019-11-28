Дерипаска может лишиться гражданства Кипра

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис намерен лишить ряд граждан республики "золотых паспортов". Всего в списке 26 фамилий, принадлежащих жителям Камбоджи, Кении, Китая, Ирана, Малайзии, России. В числе россиян, которых оставят без кипрского гражданства – предприниматель Олег Дерипаска.

Кроме Дерипаски, гражданства могут быть лишены его сын и дочь, а также два бывших члена правления "Еврофинанс Моснарбанка" — Владимир Столяренко и Александр Бондаренко – и их семьи. Правительство Кипра ранее заявляло, что "золотые паспорта" были получены ими незаконно, напоминает РИА Новости.

Столяренко и Бондаренко являются фигурантами дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Они подозреваются в мошенничестве. Московский гарнизонный военный суд санкционировал их заочный арест. Оба предпринимателя находятся в международном розыске.

Число аннулированных паспортов будет расти, сообщает издание Cyprus Times. "Золотые паспорта" – гражданство в обмен на инвестиции – стали выдавать на Кипре с 2013 года. Правом получить гражданство воспользовались более 2000 человек.