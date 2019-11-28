Блэкаут в Киеве: без света осталась даже Верховная рада

В Киеве блэкаут: центр украинской столицы остался без света. В полной темноте оказались более полусотни жилых домов, улицы и дороги, погасли светофоры и фонари.

Даже депутаты Верховной рады вынуждены были работать, используя фонарики мобильных телефонов и ноутбуки. Свет отключился прямо во время парламентских слушаний по экологии, передает телеканал "Россия 24".

Это произошло из-за повреждения ЛЭП. Энергетики ведут восстановительные работы.