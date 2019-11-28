В городе Наджаф в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

В городе Наджаф на юге Ирака демонстранты подожгли консульство Ирана. Манифестанты ворвались в здание консульства и подожгли его. Сотрудники и персонал покинули миссию за 10 минут до штурма.

Протесты переросли в стычки с полицией, в ходе которых пострадали более 80 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Общенациональные протесты в Ираке продолжаются с октября. Люди выступают против коррупции и безработицы, требуют отставки правительства. В ходе беспорядков погибли уже 300 человек.