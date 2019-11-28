США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО

Соединенные Штаты Америки намерены уменьшить объем выплат в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканала CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Сейчас средства Вашингтона составляют пятую часть бюджета альянса. Цифру сократят до 16 процентов. Дефицит покроют Европа и Канада, сообщает телеканал "Россия 24".

Свои сэкономленные средства США планируют направить на финансирование программ в сфере безопасности, в том числе в Грузии и на Украине.