Дубль Коскиранты помог СКА обыграть "Сочи" в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на льду домашней арены обыграл "Сочи" со счетом 4:2.

У победителей встречи дубль оформил Ярно Коскиранта (17-я, 33-я минуты) и по разу отличились Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60), а у гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (29) и Мальте Стремвалль (37). Коскиранта, помимо дубля, записал на свой счет результативную передачу.

СКА с 44 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Сочи" в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем матче турнира петербуржцы 30 октября на выезде сыграют с рижским "Динамо", а сочинцы днем ранее в Казани встретятся с "Ак Барсом".