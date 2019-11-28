27-28 ноября в Белгородской области проходит Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. На форум приехали президент Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, члены исполкома.

Участники Всероссийского форума обсуждают развитие паралимпийского движения. Например, оборудование спортивных объектов с учетом потребностей маломобильных людей, привлечение детей и взрослых с ограниченными возможностями к занятиям спортом.

Большое внимание уделяется вопросам борьбы с допингом, сообщает телеканал "Россия 24".