"Единая Россия" и сирийская БААС организуют совместные образовательные программы

"Единая Россия" и сирийская правящая партия Арабского социалистического возрождения (БААС) организуют совместные образовательные программы, чтобы делиться опытом партийного строительства и проведения избирательных кампаний. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам встречи с делегацией из Сирии. Кроме межпартийных связей, стороны будут налаживать также социально-экономическое взаимодействие, передает телеканал "Россия 24".

"Мы перешли от рамочного соглашения, которое было подписано в ходе моего визита в САР, к реализации конкретных проектов, — рассказал Турчак. — Самое главное, о чем ты тогда с вами договорились, — развитие межрегиональных связей, в копилку подписанных уже соглашений с Ханты-Мансийским АО, городом-героем Севастополем. Да, хотел подтвердить готовность еще двух российских регионов — Московская область и Ярославская".