Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря. Соответствующий законопроект вносится в парламент, передает ТАСС.

В настоящее время 31 декабря – рабочий день, но из-за подготовки к Новому году сотрудники в этот день редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме, заявляют депутаты. Они также напомнили, что в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней правительство страны имеет право перенести выходной на другую дату. Общее количество нерабочих праздничных дней при этом сохраняется.

Нововведение поможет более рациональному использованию выходных дней, а также будет способствовать соблюдению баланса интересов работников, работодателей и профсоюзов, отметили в ЛДПР.

Опыт подобного переноса уже есть: губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своей администрации сделал 31 декабря выходным днем. Вместо этого сотрудники будут работать в субботу, 28 декабря. Особенно о переносе выходного просили женщины – на их плечах лежит основная часть подготовки к Новому году.

Сервис Superjob провел опрос, который показал, что 84 процента россиян хотели бы работать 28 декабря и отдыхать 31 декабря.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дискуссии о признании 31 декабря выходным днем неуместны: в этом году он уже обозначен как рабочий, значит, нужно выходить на работу.

В 2019 году новогодние выходные будут длиться с 1 по 8 января.