Помощник президента Серышев рассказал о новой стратегии по российскому казачеству

В России должна появиться новая стратегия государственной политики в отношении казачества. Работа над ней должна вестись не без представителей самих казачьих сообществ.

Эти темы обсудили на совещании в Москве. Времени на разработку дали год, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам помощника президента РФ, председателя Совета при президенте по делам казачества Анатолия Серышева, одна из основных задач совета на ближайший год – завершение работы над проектом стратегии государственной политики России в отношении российского казачества на период до 2030 года, а также поиск новых и эффективных форм взаимодействия войсковых казачьих обществ с общественными объединениями казаков.

"Стратегия заложит концептуальную основу дальнейшего развития и консолидации российского казачества", — подчеркнул Анатолий Серышев.