Выставки в МАММ: радикальный Фонтана, "Артефакты" и кладбища велосипедов

В Мультимедиа Арт Музее открылись сразу три выставки. Это совместный проект Франсиско Инфанте и Нонны Горюновой — живопись, графика, эскизы. Также можно познакомиться с циклом "Артефакты", над которым художники вместе работали более 40 лет.

Выставка китайского фотографа Ву Гоюна "Мест нет" рассказывает о кладбищах прокатных велосипедов, за несколько лет практически поглотивших Китай на волне пропаганды здорового образа жизни.

И третья экспозиция — "Ретроспектива" итальянского художника Лучо Фонтаны, который обрел мировую известность радикальным подходом к абстракционизму. "Здесь более 60 работ из 22 источников, — рассказывает Ольга Свиблова — директор МАММ и куратор выставки. — Это крупнейшее собрание в музее. Прежде всего, итальянские музеи Милана, Рима, Флоренции, Турина, частные владельцы галерей… Собирать это, конечно, было безумно сложно. Но сейчас результат перед вами".