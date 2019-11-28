Депутат Рады о возвращенных кораблях: это консервные банки

Илья Кива, украинский депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", отметил, что Киев говорит о возвращенных Россией кораблях так, "будто бы нам флот вернули". Но эти корабли, по сути, "консервные банки", отметил парламентарий.

Он рассказал, что суда были построены на заводе Порошенко, передает РИА Новости. По словам Кивы, они "простреливались даже учебными снарядами". Россия отдала эти корабли за ненадобностью, уверен депутат.

Он раскритиковал обращение Зеленского к гражданам Украины, где президент говорил о кораблях. Суда "ничего особенного из себя не представляют", сказал Кива.

Ранее украинский адмирал Игорь Воронченко жаловался, что Россия "угробила" возвращенные корабли. Однако в ФСБ РФ отметили, что суда были переданы украинской стороне "в нормальном состоянии".