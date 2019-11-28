"Барселона" досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Боруссию" Д

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Барселона" на поле домашней арены "Камп Ноу" обыграла дортмундскую "Боруссию" (3:1) и досрочно вышла в плей-офф турнира.

У победителей встречи голами отметились Луис Суарес (29-я минута), Лионель Месси (33) и Антуан Гризманн (67), а у гостей единожды отличился Джейдон Санчо (77). Месси, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи, а Суарес – одну.

В параллельной игре группы F итальянский "Интер" благодаря дублю Лаутаро Мартинеса переиграл чешскую "Славию" – 3:1.

"Барселона" с 11 очками лидирует в квартете, на второй строчке расположился "Интер" (7 очков), на третьей – "Боруссия" (7), на четвертой – "Славия" (2). Таким образом, "сине-гранатовые" досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре каталонцы 10 декабря на выезде сыграют с миланцами, а дортмундцы в тот же день примут команду из Праги.