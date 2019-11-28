Депутат Госдумы прокомментировал условия Украины по транзиту российского газа

Депутат Государственной Думы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно условия для подписания контракта транзит российского газа. По словам Ананских, Киеву следует сесть за стол переговоров и принять решение совместно с Москвой.

Ананских поддержал требование Гончарука подписать договор на коммерческих условиях, отметив, что под ними подразумеваются условия, оптимальные для обеих сторон, о чем "Газпром" говорит уже много лет".

Ранее глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение России о продлении контракта по транзиту газа или заключении нового сроком на один год со взаимным отказом от судебных претензий.

До этого глава правительства Украины заявил, что Киев настаивает, чтобы контракт был заключен на длительный срок и по европейским правилам. Как заметил Гончарук, остальные условия – предмер переговоров между компаниями.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина не ведет с Российской Федерацией отдельных переговоров по прямым поставкам газа, напоминает РИА Новости.

Консультации Украины, России и Евросоюза по поводу транзита газа после 2019 года проходят с середины 2018 года. Последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября текущего года, затем прошли переговоры на техническом уровне.

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение касательно продления транзитного контракта или заключения нового на год, указав обязательным условием отказ сторон от претензий в антимонопольных органах и судах. Также "Газпром" ждет позицию Украины по вопросу закупок российского газа напрямую с 2020 года.

"Нафтогаз" в ответ на предложение "Газпрома" предложил продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии.