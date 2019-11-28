Шеремет: Киеву стоит поблагодарить Россию за сохранность кораблей

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, считает, что Киеву лучше поблагодарить Россию за сохранность возвращенных кораблей, а не предъявлять претензии или подсчитывать ущерб.

Ранее сообщалось, что заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский оценил сумму убытков на кораблях. По его словам, она составила 2,3 миллиона долларов, передает РИА Новости. Точная сумма будет названа позднее, после завершения работы комиссии ВМС и осмотра судов на заводе, заявил Лосский.

Ранее Россия вернула Украине три судна, задержанных после провокации в Керченском заливе. Сразу после этого Киев начал жаловаться на состояние кораблей. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что с судов якобы было снято оборудование, включая унитазы. Однако в ФСБ РФ рассказали, что корабли были переданы Киеву в нормальном состоянии, и сантехника на них также была исправна.