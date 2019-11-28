Сергей Семак: пришлось тяжело, но трудно было ожидать другого от игры с "Лионом"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своих подопечных над французским "Лионом" (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Конечно, рады, что победили. До последнего тура остаемся в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – По игре – первый тайм был лучше. Немного низко сели в начале второго тайма. Хорошо, что смогли забить и более спокойно закончить матч. Хороший соперник, индивидуально сильные исполнители. Пришлось тяжело, но трудно было ожидать другого хода игры.

Напомним, "Зенит" одержал вторую победу в турнире и с семью очками поднялся на второе место в группе G, а "Лион" расположился строчкой ниже имея в активе также семь очков. В заключительном матче группового этапа петербуржцы во вторник, 10 декабря, на выезде сыграют с "Бенфикой", а "львы" в тот же день примут "Лейпциг".