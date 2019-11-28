На горящем нефтезаводе TPC Group в Техасе прогремел второй сильный взрыв. Видео

В Техасе на горящем нефтезаводе TPC Group произошел второй сильный взрыв. Местная пожарная команда разместила фото и видео взрыва в своем Twitter.

Начата принудительная эвакуация всего населения в радиусе шести километров от места ЧП, передает РИА Новости. Она затронет пять городов с общим населением в 60 тысяч. Ранее, до второго взрыва, эвакуация в районе бедствия была лишь рекомендацией и касалась людей, проживающих в радиусе километра от завода.

Первый взрыв прогремел тринадцатью часами ранее. Языки пламени взметнулись на десятки метров, взрыв, по свидетельствам очевидцев, был "похож на бомбу". В домах выбило стекла. Ударная волна докатилась до соседнего штата – Луизианы. Взрыв был настолько силен, что его даже зафиксировали со спутника. Причина инцидента – неполадки в работе нефтехимической установки.