Глава МИД Украины раскритиковал Apple за "российский Крым"

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за то, что ее сервисы начали отображать Крым территорией Российской Федерации. Министр на своей странице в Twitter попросил Apple "не лезть в глобальную политику".

Пристайко посоветовал Apple заниматься технологиями, отметив, что глобальная политика – не самая сильная сторона компании.

Ранее глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода" – теперь Крым в сервисе отображается как часть Российской Федерации.

В мае текущего года компания Apple исправила территориальную принадлежность полуострова Крым в приложении "Карты", напоминает РИА Новости. Запрос о приведении сервисов Apple в соответствие с законодательством РФ был направлен в "Эппл Рус" еще в апреле. Власти Крыма назвали данный факт технологическим и информационным прорывом.

Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к России тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Процедура голосования проходила в строгом соответствии с международным правом. Украина до настоящего времени не признает итогов референдума и считает Крым своей территорией.