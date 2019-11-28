Гол Промеса помог "Аяксу" обыграть на выезде "Лилль"

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов голландский "Аякс" на поле стадиона "Пьер-Моруа" в городе Вильнев-д'Аск обыграл французский "Лилль", забив два безответных мяч – 2:0.

У победителей встречи голами отметились Хаким Зиеш (2-я минута) и экс-вингер московского "Спартака" Квинси Промес (59). Зиеш, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

В параллельной игре группы Н испанская "Валенсия" дома без Дениса Черышева сыграла вничью с английским "Челси" – 2:2. Таким образом, в квартете с десятью очками лидирует "Аякс", на второй строчке расположилась "Валенсия" (8 очков), на третьей – "Челси" (8), на четвертой – "Лилль".