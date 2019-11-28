"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта

Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД – показала три варианта новейших плацкартных вагона, которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих ног". Об этом заявил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

В первой концепции в качестве перегородок между полками в плацкартном вагоне используются шкафы. Также есть обычные перегородки и столики. Эта концепция была продемонстрирована в качестве макета в масштабе 1:1 на выставке "Транспорт России".

Во второй концепции полки расположены вдоль вагона. Каждый пассажир имеет индивидуальное пространство. Полка, на которой он размещается, длиннее, чем полки в нынешних плацкартах.

Третья концепция предполагает, что пассажирские места расположены в вагоне "елочкой". Это тоже позволяет удлинить полки.