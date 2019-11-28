Тренер "Лиона" Гарсия: в игре с "Зенитом" действовали слишком стереотипно

Главный тренер французского "Лиона" Руди Гарсия поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита" (0:2).

"Нельзя было пропускать в последние пять минут первого тайма. Надо было лучше играть, чтобы решать вопрос с квалификацией сегодня, – побеждать, либо играть вничью, – заявил Гарсия, слова которого приводит ТАСС. – Мы встретились с командой, плотно играющей в защите и хорошо в атаке. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором играли лучше, провели хорошие 15 минут, но действовали слишком стереотипно.

Напомним, "Зенит" одержал вторую победу в турнире и с семью очками поднялся на второе место в группе G, а "Лион" расположился строчкой ниже имея в активе также семь очков. В заключительном матче группового этапа петербуржцы во вторник, 10 декабря, на выезде сыграют с "Бенфикой", а "львы" в тот же день примут "Лейпциг".