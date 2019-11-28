Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина касательно введения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на письмо Макрона Путину.

В конце сентября текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отправил лидерам "основных стран Европы и Азии" послание, которое связано с ракетами средней и меньшей дальности. Представители НАТО подтвердили получение письма, но посчитали, что данное предложение не заслуживает доверия.

По информации немецкой газеты, 23 октября Эммануэль Макрон ответил на письмо Путина, заявив, что предложение российского президента следует тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

2 августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминает РИА Новости. Инициатором выступили Соединенные Штаты Америки. Они обвинили Россию в невыполнении соглашения и объявили об одностороннем выходе из договора. Москва отрицает все обвинения и выдвигает встречные претензии касательно невыполнения договора американской стороной. Эксперты опасаются, что начнется новая гонка вооружений.