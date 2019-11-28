"Вашингтон" – "Флорида". Овечкин с передачи Кузнецова забил Бобровскому. Видео

Российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой "Флорида Пантерз".

Овечкин забросил шайбу в ворота Сергея Бобровского на 18-й минуте первого периода, Александру ассистировал Евгений Кузнецов. Для 34-летнего форварда эта шайба стала 16-й в сезоне. Теперь на его счету 1237 (674 + 563) очков в 1110 играх лиги.