Артем Дзюба: не показали качественной игры, но победили за счет характера

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над французской командой "Лион" (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы победили за счет характера, единого коллектива, потому что сражались, хоть и не показали качественной игры, – приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА. – Никто не выпал, отменно сыграла вся команда в обороне, наши защитники – умничики, и Миша Кержаков все снял вверху. Было очень важно победить и остаться в игре перед последним матчем в группе".

Напомним, "Зенит" одержал вторую победу в турнире и с семью очками поднялся на второе место в группе G, а "Лион" расположился строчкой ниже имея в активе также семь очков. В заключительном матче группового этапа петербуржцы во вторник, 10 декабря, на выезде сыграют с "Бенфикой", а "львы" в тот же день примут "Лейпциг".