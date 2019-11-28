Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Сотрудничество в рамках Договора о коллективной безопасности обсудят в Бишкеке, где собираются лидеры стран ОДКБ. Речь пойдет, в частности, о безопасности на границе с Афганистаном, реализации глобальной стратегии по борьбе с терроризмом и развитии военного потенциала.

Владимир Путин уже прибыл в Киргизию, передает телеканал "Россия 24". Ожидается, что участники заседания также обменяются мнениями по актуальным международным вопросам – их в повестке семнадцать.

Кроме того, президент России в своем выступлении обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ, которое начнется в 2020 году.