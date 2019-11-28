Семь туристов, попавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели в Россию

В Россию из Доминиканы вылетели семь туристов, попавших в аварию на автобусе. Еще пятеро ожидают рейса в гостиницах.

В больницах остаются 27 человек. Из них двое — в тяжелом состоянии. Медицинские расходы оплатит страховая компания.

Российское посольство и Ростуризм следят за ситуацией. Помощь предлагают и наши соотечественники, проживающие в Доминиканской Республике. Они готовы, например, сдать кровь для пострадавших.

Автобус с российскими туристами, попавший в страшное ДТП в Доминикане, был полностью исправен. Об этом сообщили в компании-перевозчике. Там уверены: авария произошла по вине водителя грузовика.