МЧС России доставит жителям Донбасса свыше 580 тонн гуманитарных грузов

Автомобили 93-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к месту своего назначения: одна направится в Донецк, другая в Луганск.

Колонны доставят жителям Донбасса свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых — медикаменты и детские продуктовые наборы, передает телеканал "Россия 24".

"В составе груза — детские продуктовые наборы и медицинское имущество, — рассказывает Виктор Кривопустов, старший колонны по доставке гуманитарного груза. — Колонна проследует на государственную границу на пункты пропуска Донецкий и Матвеев Курган для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарного груза".