На границе Карелии и Ленобласти после реконструкции открыт участок трассы "Сортавала"

На границе Ленинградской области и Карелии открыли участок трассы А-121 "Сортавала". До реконструкции на границе двух регионов был так называемый грунтовый разрыв. В период межсезонья пять километров преодолеть было практически невозможно.

Всего за два с половиной года дорожники привели в порядок 20 километров. Из них почти половина — это новая дорога, передает телеканал "Россия 24".

Кроме того, возвели два моста через реку Тихая, смонтировали ограждение от диких животных, площадку для отдыха путешественников, освещение и автобусные остановки, отремонтировали переезд через железную дорогу.