Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 ноября 201906:48

Природная аномалия: Красноярск вновь стал городом "черного неба"

Природная аномалия: Красноярск вновь стал городом "черного неба"

Природная аномалия в Красноярске — там снова режим "черного неба". Так местные жители называют погоду в безветренные дни, которые и приводят к образованию удушливого смога.

Виноват в этом еще и Енисей — река в окрестностях города не замерзает, а в морозы начинает активно испаряться. Влажный воздух наполняется вредными веществами, дышать становится невозможно.

Эколаборатории в режиме реального времени мониторят показатели опасности. Ученые говорят, что ситуация улучшится к концу дня.

Сейчас

05:50

В Приморье убит казачий атаман

00:59

Блэкаут в Киеве: без света осталась даже Верховная рада

23:29

Землетрясение в Албании: число жертв увеличилось до 35 человек

22:08

В России отменена обязательная сертификация лекарств

18:53

"Новичок" не входил в международный список запрещенных отравляющих веществ

17:53

Путин: развитие ВМФ - один из приоритетов государства

17:11

Людмилу Вербицкую похоронили на Северном кладбище под Петербургом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам в Европе

Макрон готов рассмотреть предложение Путина по ракетам в Европе

3 часа назад
Семь туристов, попавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели в Россию

Семь туристов, попавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели в Россию

1 час назад
В Приморье убит казачий атаман

В Приморье убит казачий атаман

1 час назад

Трансляции

10:00

Пленарное заседание СКБ ОДКБ
12:00

Брифинг Марии Захаровой
12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Депутат Рады о возвращенных кораблях: это консервные банки

Депутат Рады о возвращенных кораблях: это консервные банки

1 час назад
"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта

"Дочка" РЖД решила "проблему торчащих ног" для пассажиров плацкарта

3 часа назад
Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

1 час назад
В России отменена обязательная сертификация лекарств

В России отменена обязательная сертификация лекарств

9 часов назад
"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

"Убить всех": кровавая "Джульетта" заказала расправу над родителями у своего "Ромео"

14 часов назад
Глава МИД Украины раскритиковал Apple за "российский Крым"

Глава МИД Украины раскритиковал Apple за "российский Крым"

4 часа назад
Блэкаут в Киеве: без света осталась даже Верховная рада

Блэкаут в Киеве: без света осталась даже Верховная рада

6 часов назад
Авария с туристами в Доминикане: 12-летней россиянке спасли руку

Авария с туристами в Доминикане: 12-летней россиянке спасли руку

11 часов назад
Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

Топ-10 стран мира с самыми большими запасами золота

27.11.2019 06:12
Депутат Госдумы прокомментировал условия Украины по транзиту российского газа

Депутат Госдумы прокомментировал условия Украины по транзиту российского газа

6 часов назад
Ученый из Гарварда пророчит гибель человечества задолго до уничтожения Земли от взрыва Солнца

Ученый из Гарварда пророчит гибель человечества задолго до уничтожения Земли от взрыва Солнца

6 часов назад
США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО

США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО

7 часов назад
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе

10 часов назад
На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

На 9 лет стала "девушкой по выходным": Алла Сигалова о романе с известным артистом

17 часов назад
Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

9 часов назад
Трамп сравнил себя с боксером, опубликовав фото в образе Рокки

Трамп сравнил себя с боксером, опубликовав фото в образе Рокки

10 часов назад
На горящем нефтезаводе TPC Group в Техасе прогремел второй сильный взрыв. Видео

На горящем нефтезаводе TPC Group в Техасе прогремел второй сильный взрыв. Видео

4 часа назад
Голы Дзюбы и Оздоева принесли победу "Зениту" в матче Лиги чемпионов с "Лионом"

Голы Дзюбы и Оздоева принесли победу "Зениту" в матче Лиги чемпионов с "Лионом"

8 часов назад
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

21 час назад
Суд отменил решение о взыскании с подмосковного дворника 32 миллионов долларов

Суд отменил решение о взыскании с подмосковного дворника 32 миллионов долларов

13 часов назад
Астронавты поработали сантехниками: туалеты на МКС снова исправны

Астронавты поработали сантехниками: туалеты на МКС снова исправны

18 часов назад
Юбилей актрисы положительных ролей: Галина Польских загадала желание на ресничку

Юбилей актрисы положительных ролей: Галина Польских загадала желание на ресничку

10 часов назад
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

18 часов назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

20 часов назад
Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

25.11.2019 13:26
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
"Тампа" дома проиграла "Сент-Луису", у Кучерова и Барбашева по три очка

"Тампа" дома проиграла "Сент-Луису", у Кучерова и Барбашева по три очка

1 час назад
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Флориду"

2 часа назад
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

2 часа назад
ВЦИОМ: менее 5 процентов россиян мечтают уехать из страны навсегда

ВЦИОМ: менее 5 процентов россиян мечтают уехать из страны навсегда

9 часов назад
Отборная дичь: вот какой автохлам пытаются ввезти в Россию из Китая (фото)

Отборная дичь: вот какой автохлам пытаются ввезти в Россию из Китая (фото)

9 часов назад
Комфорт и современность: все электрички на МЦД заменят на новейшие "Иволги"

Комфорт и современность: все электрички на МЦД заменят на новейшие "Иволги"

10 часов назад
"Диазепам" будет производиться в России с 2020 года

"Диазепам" будет производиться в России с 2020 года

10 часов назад
Уникальный грузовик с корабельным дизелем продали почти за миллиард рублей

Уникальный грузовик с корабельным дизелем продали почти за миллиард рублей

10 часов назад
"Нева" поехала: Москва и Петербург стали вдвое ближе друг к другу

"Нева" поехала: Москва и Петербург стали вдвое ближе друг к другу

10 часов назад
Чемпион бросил игру го, отчаявшись победить ИИ

Чемпион бросил игру го, отчаявшись победить ИИ

12 часов назад
Путин на встрече с главой УЕФА напомнил, кто первым выиграл чемпионат Европы

Путин на встрече с главой УЕФА напомнил, кто первым выиграл чемпионат Европы

12 часов назад
Минтранс: фотографировать машины на техосмотре нужно только так и никак иначе!

Минтранс: фотографировать машины на техосмотре нужно только так и никак иначе!

14 часов назад
Путь бабушки: из почасовой в постоянные

Путь бабушки: из почасовой в постоянные

16 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

Объявлены российские цены на обновленный Toyota C-HR

16 часов назад
В МИДе предлагают расширить действие "закона Димы Яковлева"

В МИДе предлагают расширить действие "закона Димы Яковлева"

18 часов назад
Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

Крылья Татева: фотоистория из соседней Армении

19 часов назад
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

20 часов назад
Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

Первый блин комом: "вторичка" из Китая застряла на российской таможне

20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

26.11.2019 08:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку