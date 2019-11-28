Природная аномалия: Красноярск вновь стал городом "черного неба"

Природная аномалия в Красноярске — там снова режим "черного неба". Так местные жители называют погоду в безветренные дни, которые и приводят к образованию удушливого смога.

Виноват в этом еще и Енисей — река в окрестностях города не замерзает, а в морозы начинает активно испаряться. Влажный воздух наполняется вредными веществами, дышать становится невозможно.

Эколаборатории в режиме реального времени мониторят показатели опасности. Ученые говорят, что ситуация улучшится к концу дня.