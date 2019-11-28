Польский депутат осудил расширение военного присутствия США в стране

Депутат польского сейма Кшиштоф Босак в интервью ежедневнику "Речь посполита" рассказал о своем видении внешней политики страны. Парламентарий считает, что Польше следует поменять подход к внешней политике и политике безопасности, а не "стремиться разозлить россиян".

Босак осудил расширение военного присутствия США в Польше, передает телеканал "Россия 24". Он отметил, что со стороны Вашингтона нет никакой "благотворительности", как это было в прошлом. Депутат обратил внимание на заявление Дональда Трампа о том, что Варшаве придется содержать военные базы США на Висле за свой счет.

Возможный кандидат в президенты Польши на выборах 2020 года призвал забыть о временах холодной войны и перейти к политике сделок.