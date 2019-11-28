Дональд Трамп подписал закон о правах человека и демократии в Гонконге

Президент США подписал одобренные конгрессом законы по Гонконгу. В том числе и тот, что предусматривает возможность санкций против местных властей. Трамп заявил, что документы он подписал "из уважения к председателю КНР и жителям Гонконга".

В Пекине, правда, имеют иное мнение. Там уже выразили протест, назвав поведение Вашингтона "неприкрытой гегемонией", сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее в связи с той же темой МИД КНР уже вызывал американского посла. А в МИД России решительно осудили инициативы конгресса США по Гонконгу и сочли их вмешательством во внутренние дела Китая.

Летом в этом специальном районе КНР начались демонстрации. Учитывая, что Гонконг является финансовым и туристическим центром, внимание к обстановке там — особое.