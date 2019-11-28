Бывшего президента Бразилии приговорили к 17 годам тюремного заключения

Бывшему президенту Бразилии увеличили срок наказания и приговорили к 17 годам заключения. Федеральный суд города Порту-Алегри отклонил его апелляцию по делу о коррупции и отмывании денег.

Ранее приговор политику уже выносил суд города Куритиба — тогда ему назначили 12 лет тюремного заключения, напоминает телеканал "Россия 24".

По решению Верховного суда страны Лула да Силва может пока оставаться на свободе и пытаться обжаловать это решение, не находясь за решеткой.