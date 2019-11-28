"Тампа" дома проиграла "Сент-Луису", у Кучерова и Барбашева по три очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали Арены" проиграла команде "Сент-Луис Блюз" со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).

У победителей встречи дубль оформил Оскар Сундквист (26-я, 29-я минуты) и по разу отличились Зак Сэнфорд (49) и Брэйден Шенн (52), а у хозяев льда шайбы забросили Никита Кучеров (24), Энтони Чирелли (32) и Брейден Пойнт (55).

Кучеров, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи, а у гостей тремя голевыми пасами отметился Иван Барбашев. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

"Сент-Луис" с 36 очками лидирует в Западной конференции, а "Тампа" расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лайтнинг" в субботу, 30 октября, сыграет с "Вашингтоном", а "блюзмены" в тот же день встретятся с "Далласом".