В Приморье убит казачий атаман

В Приморье застрелен 37-летний атаман хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков". Его тело с огнестрельным ранением было найдено рядом с его домом в селе Барабаш.

Работает следственно-оперативная группа. После осмотра на месте были изъяты гильзы от патронов и другие предметы. Причастные к убийству устанавливаются, передает РИА Новости.

Согласно одной из версий, причиной убийства мог быть конфликт в бизнесе.