Спецпремьера. Военную драму "Ржев" показали в одноименном городе

Во Ржеве прошла премьера новой военной драмы "Ржев". Первыми зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны и жители города воинской славы.

Картина посвящена серии кровопролитных боев, которые шли в этих местах в 1942-43 годах. В основу сценария легла повесть "Искупить кровью", которую написал фронтовик, участник тех событий Вячеслав Кондратьев, напоминает телеканал "Россия 24". Герои фильма — бойцы роты, которая несет страшные потери. Они получают приказ удержать позиции любой ценой до прихода подкрепления.