"Питтсбург" и "Ванкувер" на двоих забросили 14 шайб, Малкин набрал пять очков

"Питтсбург Пингвинз" на домашней арене одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой "Ванкувер Кэнакс" – 8:6. Хозяева льда по ходу встречи уступали в счете – 2:4 и 3:6.

У победителей две шайбы забросили Евгений Малкин и Джейк Гюнцель, по одной – Брайан Раст, Доминик Кагун, Зак Астон-Риз и Крис Летанг, а у гостей дважды голами отметились Джей Ти Миллер и Адам Годетт, а также по разу отличились Элиас Петтерссон и Джейк Виртанен.

Малкин, помимо дубля, записал на свой счет три результативных передачи и был признан первой звездой этой встречи.

"Питтсбург" одержал третью победу кряду и с 32 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Ванкувер" расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в субботу, 30 ноября, на выезде сыграют с "Коламбус Блю Джекетс", а "касатки" на следующий день встретятся с "Эдмонтон Ойлерз".