Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" одержать третью победу кряду

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" обыграл команду "Каролина Харрикейнз" со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).

У победителей встречи шайбы забросили Мика Зибанеджад (3-я минута), Брендан Смит (5) и Адам Фокс (19), а у гостей голами отметились Райан Дзингел (35) и Уоррен Фегеле (36).

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой встречи, первой же стал его одноклубник, шведский голкипер Хенрик Лундквист, отразивший 41 из 43 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" одержал третью победу кряду и с 26 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Каролина" в ней же расположилась на пятой строчке, имея в активе на пять очков больше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк" в пятницу, 29 ноября, на выезде сыграет с "Бостоном", а "Харрикейнз" на следующий день примет "Нэшвилл".