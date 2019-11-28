После ДТП: мэр Тулуна вновь приступит к работе 2 декабря

Мэр города Тулун Юрий Карих со 2 декабря приступает к работе. 23 ноябоя он вместе с женой Ларисой Карих попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком на обочине. Его супруга погибла, передает РИА Новости.

Сам Карих после аварии отказался от госпитализации. В течение недели он был в отпуске.

Он не будет присутствовать на встречах с жителями, получившими после наводнения сертификаты на новое жилье, и с застройщиками. Эти встречи состоятся 29 и 30 ноября. Обязанности градоначальника исполняет замглавы администрации Елена Абрамова.

Похороны погибшей супруги Юрия Кариха прошли 26 ноября.